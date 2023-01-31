Лукашенко поблагодарил Запад за санкции

Лукашенко в Зимбабве на церемонии передачи белорусской техники поблагодарил Запад за введенные против его режима санкции.

«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», - заявил Лукашенко.

Он назвал президента Зимбабве своим другом и объяснил природу санкций США против этой страны.

«Президент Зимбабве - мой давний друг, и поэтому в присутствии СМИ я хочу сказать следующее. Сильные сегодня пытаются переделить мир. Пытаются подчинить и получить выгоды. Я уже говорил, что Зимбабве - это кладовая полезных ископаемых, без которых мир существовать не может. У вас в недрах земли есть все. Поэтому спокойной жизни вам никто не даст. Санкции американцы против вас ввели не потому, что вы не демократичны, а потому что вы взяли под контроль свою страну и не пускаете сюда проходимцев и недругов. Вот отсюда санкции», - сказал Лукашенко.

«Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь. Это наши друзья, мы приехали к друзьям. Мы обо всем договариваемся во имя наших народов. Африка давно проснулась, без нее не может быть никакого мирового развития. Поэтому здесь все. Будущее за Африкой»…