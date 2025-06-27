Еврокомиссия поддержала открытие первого блока переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Европейская комиссия поддержала открытие первого кластера переговоров с Украиной о членстве в Европейском Союзе. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Под обстрелом Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства – теперь мы должны выполнить свои. Потому что процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед", – заявила она.

Украина подтвердила готовность к дальнейшим шагам для вступления в ЕС.

"Партнеры высоко оценили темпы реформ в Украине в самых сложных условиях и предложили сделать следующие шаги в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию", – написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Однако для начала переговоров по кластеру необходимо единогласное согласие всех 27 членов ЕС. Между тем 26 июня на саммите ЕС в Брюсселе Венгрия заявила, что выступает против вступления Украины в Европейский Союз.