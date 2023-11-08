Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, Украина выполнила более 90% рекомендаций, выдвинутых ЕК.

"На этом основании мы рекомендовали сегодня, чтобы Совет ЕС открыл переговоры (с Украиной) о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Совет одобрил переговорную рамку, когда Украина выполнит продолжающиеся реформы", – сказала политик.

Фон дер Ляйен добавила, что по выполнению Украиной реформ ЕК представит отчет в марте 2024 года.

Она похвалила Украину за то, что та продолжает воплощать реформы, несмотря на войну.

"Главный прогресс был достигнут в конституционной реформе, реформе в сфере правосудия, в отборе в Высший совет правосудия, в антикоррупционных процессах, борьбе с отмыванием денег, были важные меры для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о медиа, прогресс в отношении национальных меньшинств. Реформы, которые остались, выполняются, и это хорошо", – сказала она.

В отчете, обнародованном ЕК, сказано, что комиссия рекомендует, чтобы Рада приняла переговорную рамку, после того как Украина:

примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, которые уже прошли процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению национальной безопасности во время войны;

примет закон, который урегулирует лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий;

примет закон, касающийся остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с Законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании.

Украина должна продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и приговоров по коррупции.

Отчет комиссии является рекомендацией для Европейского совета – органа, который собирает лидеров всех 27 государств-членов ЕС, который примет в декабре финальное решение, открывать ли переговоры с Украиной о вступлении.