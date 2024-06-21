ЕС окончательно согласовал планы начать переговоры о вступлении Украины 25 июня

Совет Европейского Союза в пятницу утвердил переговорные рамки для Украины, а также Молдовы, и ЕС официально начинает подготовку к межправительственным конференциям с этими государствами 25 июня, которые дадут начало переговорам о вступлении этих стран. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил высокопоставленный дипломат Бельгии, которая председательствует в ЕС, пишет "Европейская правда".

Решение было принято в рамках заседания Совета ЕС по экономическим вопросам, которое проходит в Люксембурге.

"Мы только что приняли рамки переговоров с Украиной и Молдовой. Следовательно, мы можем официально начать подготовку к межправительственным конференциям на вторник, 25 июня", – сказал он.

Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.