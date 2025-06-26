Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции

Сейм Польши принял закон о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, производство, накопление и передачу противопехотных мин. Об этом сообщает RMF24.

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, еще трое воздержались.

Перед голосованием вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что этот шаг является ключевым для обеспечения безопасности региона.

Он отметил, что инициатива выйти из договора исходит от Польши, а также от стран Балтии и Финляндии.

"Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать свою родину", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств.

Недавно страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.