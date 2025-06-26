Австралия ввела санкции в отношении 37 граждан и семи компаний РФ. Об этом сообщается на сайте МИД Австралии.

В частности, в отношении данных лиц введены финансовые санкции, а также запреты на поездки.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте правительства Австралии, под санкции попали члены правления "Совкомфлота", "Газпром нефти, "Газпромбанка", энергетической компании "Русгидро", а также глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, под санкции попали певец Shaman, спортсменка и телеведущая Мария Киселева, создатель проекта Life и гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов, актер Вячеслав Манучаров, заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антон Златопольский, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.

Среди компаний, в отношении которых введены санкции, - страховая компания "Согласие", АО "Микрон", производитель процессоров "Байкал электроникс", ООО "Минатек" и другие.