МВД Беларуси предлагает тренировать пенсионеров для отражения мнимой интервенции

Отряды ветеранов внутренних войск готовы к выполнению боевых задач. Об этом в интервью государственному телеканалу СТВ по случаю 25-летия ассоциации ветеранов «Честь» заявил

Замминистра МВД РБ - командующий внутренними войсками Николай Карпенков предложил провести учения с вышедшими на пенсию военнослужащими, готовых встать под ружье для отражения мнимой интервенции в Беларусь.

«…где-то звучат угрозы о том, что они могут нам нанести какой-либо удар, вторгнуться на территорию Республики Беларусь, либо в южном приграничье, либо в западном приграничье. Ветераны внутренних войск, ветераны подразделений специального назначения готовы к выполнению боевых задач. Мы проведем сборы, мы подготовим боевые команды, которые в случае вторжения к нам сюда наемников нанесут им сокрушительный удар и уничтожат их в первых приграничных сражениях. Вот для этого мы сегодня их и собрали», — заявил Карпенков в эфире белорусского ТВ.

По его словам, в ряды желающих пройти спецподготовку готовы вступить «наша ассоциация «Честь», наши ветераны специального назначения, офицеры, прапорщики, которые по 25 лет отслужили в спецназе».

«Так много желающих оказать помощь внутренним войскам, Вооруженным Силам в выполнении всех тех задач, которые мы на данный момент выполняем», - утверждает Карпенков.

Он не уточнил, за счет каких источников должна финансироваться подобная инициатива, но, судя по всему, речь идет либо о бюджете, либо о спонсорской помощи предприятий управления делами президента.