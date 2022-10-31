Последнее обновление: 31.10.2022 09:27

В Беларуси заявили о беспринципном отношении к наблюдателям от ОБСЕ на предстоящих выборах

Белорусские власти заявили о готовности пригласить кого угодно для наблюдения за предстоящими выборами в стране, включая наблюдателей от ОБСЕ.

"Для нас как для ЦИК непринципиально, будут ли они участвовать или не будут. Если их сочтут нужным пригласить, мы их аккредитуем как международных наблюдателей, готовы с ними работать", - заявил в эфире белорусского ТВ председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Он также отметил, что согласно Избирательному кодексу иностранных наблюдателей может «президент страны, правительство страны, обе палаты парламента, МИД и центральная избирательная комиссия».

«ЦИК, как правило, приглашает своих коллег, с которыми мы взаимодействуем. Наверняка это будут центральные избирательные комиссии стран СНГ, с которыми у нас даже подписана конвенция "Стандарты демократических выборов в странах СНГ"...

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