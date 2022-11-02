Глава КГБ Беларуси ждет «подкрепление» из Польши

Продолжая отчаянные попытки белорусских властей отвлечь внимание населения от внутренних проблем и возможного участия страны в войне против Украины, глава КГБ Беларуси Иван Тертель в минувший вторник заявил о планах Польши осуществить вторжение на территорию Беларуси.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - рассказал Тертель представителям рабочих коллективов Могилева.