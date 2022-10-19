Лукашенко предлагает беларусам выбор между «знамя в руки» и «делайте то, что я вам говорю»

Лукашенко допускает массовые попытки «дезорганизации» предстоящих выборов и предлагает в качестве одной из мер информировать население «о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах», предлагая ему указанный в заголовке выбор.

По его словам, подготовка к предстоящей в 2024 году избирательной кампании должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как "выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать".

«Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: "Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет". Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение», - заявил Лукашенко. - «Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение».

«Хотите через беду пройти - пожалуйста. Знамя в руки и идите», - озвучил он первый выбор.

«Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером, если не самим в душ сходить, хотя, думаю, все имеют такую возможность, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите, это тоже вариант, тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю", - озвучил Лукашенко альтернативу.