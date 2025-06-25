Последнее обновление: 25.06.2025 18:00

Путин не полетит на саммит БРИКС в Бразилию из-за ордера МУС

Путин не будет участвовать в саммите БРИКС в Бразилии в июле 2025 года из-за ордера на арест Международного уголовного суда (МУС). Об этом в среду заявил его помощник Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин будет участвовать в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии "с помощью видеосвязи".

"Это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС. Вы знаете, именно в этом контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", – пояснил он.

В Бразилии Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году.

Хотя Россия не признает юрисдикции МУС, Путин должен взвешивать риски, что его могут арестовать, если он поедет в страну, которая подписала Римский статус МУС.

В 2023 году Путин также отказался от поездки в Южную Африку для участия в саммите БРИКС.



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