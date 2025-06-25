Последнее обновление: 25.06.2025 15:34

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Иранский парламент в среду проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Согласно информации, 222 парламентария проголосовали "за", еще один воздержался. Никто не проголосовал "против".

Законопроект теперь должен одобрить Верховный национальный совет безопасности Ирана.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".



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