Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Бразилии

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от участия в саммите БРИКС в бразильском городе Рио-де-Жанейро в начале июля, вместо него Китай на встрече глав государств этого объединения будет представлять премьер-министр Ли Цян. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, Пекин уже проинформировал правительство Бразилии о том, что китайскую делегацию на саммите 6-7 июля возглавит не лидер страны, а премьер Госсовета (правительства), но не предоставил объяснений отказа Си Цзиньпина от поездки в Бразилию.

Собеседники SCMP утверждают, что главной причиной нежелания китайского лидера участвовать в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро стало то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год – сначала на саммите G20 (G20) в Бразилии в ноябре прошлого года, а затем 13 мая в Пекине во время встречи министров иностранных дел форума Китай-CELAC (Содружество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Еще одна вероятная причина – повышенное внимание бразильской стороны к премьер-министру Индии Нарендре Моди, с которым у Си Цзиньпина напряженные отношения, в частности, приглашение Лулой главы индийского правительства на государственный обед после саммита БРИКС, так как в этом случае китайский лидер не мог восприниматься в качестве главного лица на встрече.

Вне зависимости от причин отсутствия председателя КНР на саммите БРИКС, в Бразилии официальные лица не скрывали своего разочарования, отмечая, что в мае Лула, которому сложно долететь на самолете после перенесенной сложной операции, все же посетил Пекин в качестве «жеста доброй воли», ожидая от китайского лидера ответа и приезда на саммит в Рио.

При этом китайская сторона не предоставляет официального подтверждения информации о поездке премьер-министра Ли Цяна в Бразилию. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя ситуацию бразильской газете Folha de S.Paulo, заявил, что информация об участии Китая в саммите БРИКС будет предоставлена в соответствующее время.

Группа БРИКС, в которую входят 10 стран с развивающейся экономикой, включая Бразилию, Китай, Индию, Россию и Иран, считается главным геополитическим соперником блока G7 ведущих развитых экономик мира и реализует конкурирующие инициативы, такие как Банк развития БРИКС, BRICS Pay (аналог SWIFT), совместная публикация статистики БРИКС, резервная валюта БРИКС и другие.