Лукашенко назвал условия восстановления отношений с Западом

Лукашенко в качестве главных условий восстановления отношений с Западом назвал помощь синеокой и «не лезть в наш огород».

"Мы страну не разграбили, не разворовали. У меня миллиардов на счетах ваших банков нет, правда, вы говорите есть, я вам говорю: заберите. Недостатков, наверное, много. Вот наша страна, мы в ней живем, никому проблем не создаем. Не воюем и воевать не собираемся.

Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне как о человеке и "диктаторе". Но мне небезразлично, что вы говорите о моей стране. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условие с моей стороны одно: не лезьте в наш огород. Мы как-нибудь тут сами будем разбираться. Вы нам помогайте. Тогда и "политзаключенных" не будет, и других проблем у нас не будет. Вы их создаете. Вы хотели в 2020 году перевернуть страну - мы вам не позволили, и я в том числе.

Поэтому не мешайте нам жить, а мы будем для вас хорошими партнерами. Мы готовы сделать все, что не противоречит нашим интересам и интересам наших союзников. Если вы не будете нас гнуть через колено, мы быстро договоримся", - заявил Лукашенко.