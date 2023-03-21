Генпрокурор РБ требует ужесточить использование беспилотников

Генпрокурор Андрей Швед в рамках «противодействия экстремизму» призвал ужесточить правила использования беспилотников, а также активизировать работу по профилактике неформальных движений.

"В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремистов. Теракты в Мачулищах и Гродно еще раз показали: необходимо совершенствование деятельности правоохранительных органов по предотвращению терроризма", - заявил Швед на совещании у Лукашенко.

«Растет число нарушений порядка использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами и воздушными судами сверхмалой авиации. Еще вчера нужно было принять единые правила оборота, реализации и эксплуатации беспилотников, также усиления мер ответственности», -также сказал он.

«Активизировали попытки манипулирования молодежью, создание неформальных движений, боевых групп, способных за деньги выполнить любой заказ, которые могут использоваться для раскачивания обстановки, участия в незаконным массовых мероприятиях и беспорядках. В этой связи необходимо активизировать работу по профилактике и пресечению подобных движений, их лидеров и активных участников», - полагает Швед.

Тем временем, Генпрокуратура внесла представление министру транспорта и потребовала усилить работу Департамента по авиации и Авиационной инспекции в сфере обеспечения безопасности в области гражданской авиации.

Поводом для внесения акта надзора послужили результаты проведенной проверки и увеличение случаев нарушений установленного порядка использования воздушного пространства.