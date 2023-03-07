В Турции создают Фонд восстановления

В Турции внесли в парламент проект об учреждении Фонда восстановления после стихийного бедствия как структуру, через которую будут распределяться все соответствующие ресурсы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Фонд должен отвечать за распределение ресурсов в пострадавших провинциях и перечисление средств соответствующим госучреждениям и организациям.

Правление этой структуры должен возглавить министр финансов. В его состав включат также министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и изменений климата; министра энергетики и природных ресурсов; министра сельского хозяйства; министра внутренних дел; министра транспорта и инфраструктуры и руководителя по вопросам стратегии и бюджета.

Средства для Фонда могут поступать из волонтерских взносов внутри Турции и из других стран, а также различных грантов и займов.

Аудит Фонда должен осуществляться "по независимым аудиторским стандартам", данные об источниках финансирования и перечисленных средствах должны публиковаться ежеквартально, а получатели средств обязаны будут предоставлять все подтверждающие документы.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.