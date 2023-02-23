Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Украины

Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии, посвященной войне России против Украины, большинством голосов приняла резолюцию о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине и призвала Россию вывести свои войска с украинской территории.

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов ООН, то есть почти три четверти (73%) членов, 7 высказались против, а еще 32 воздержались, что в принципе повторяет исход голосования Генассамблеи на первом экстренном заседании по ситуации в Украине второго марта 2022 года.

Тогда требование вывести российские войска из Украины тоже поддержал 141 член организации.

Против резолюции выступили представители России, Беларуси, Сирии, КНДР, Эритреи, Никарагуа и Мали. Это немного больше, чем при двух голосованиях по таким же резолюциям в прошлом году, 3 марта и 12 октября (там было по четыре),

Дело в том, что в прошлом году в рядах союзниц России, кроме неизменных Беларуси, Сирии и Северной Кореи, поочередно выступили Эритрея и Никарагуа, а теперь "против" голосовали они обе, и к тому же в ряды союзниц влилась Мали, где за местную хунту воюет ЧВК "Вагнер".

Что касается формальных союзников России, то есть, стран, входящих в созданные ею союзы, ОДКБ И ЕАЭС, то в вопросе войны Москву по-прежнему поддерживает только Беларусь.

Казахстан, Армения, Таджикистан (не входит в ЕАЭС) и Киргизстан в четверг опять воздержались, как и в прошлые разы. Среди воздержавшихся - тяжеловесы Китай и Индия, а также Иран.

13 стран просто не голосовали. Среди них - Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла.

Среди стран, голосовавших за резолюцию, то есть осудивших Россию, снова, как и в прошлые разы, оказалась Сербия, которая считается традиционно дружественной России страной.