Последнее обновление: 23.02.2022 12:38

Генсек ООН: Ввод войск без согласия - это не миротворцы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне "признания" Россией так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины и разрешения на ввод туда войск для "функций по поддержанию мира" заявил об извращении концепции миротворчества.

"Меня беспокоит извращение концепции миротворчества. Когда войска одной страны входят на территорию другой без ее согласия, они не являются объективными миротворцами. Они вовсе не миротворцы", - заявил Гутерриш в Twitter.

Генсек ООН выразил глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Украины, передает УНН.

"В этот критический момент я призываю к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права. Нам нужны сдержанность и ум. Нам нужна деэскалация сейчас", - добавил он.

Генсекретарь ООН также заявил, что происходящее на Донбассе не попадает под определение геноцида.

«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — подчеркнул Гутерриш

Днем ранее Генсек ООН заявил, что сильно обеспокоен решением России о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. "Мы по-прежнему полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - отметил Гутерриш.



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