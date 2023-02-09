Зеленский встретился с Макроном и Шольцом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский минувшей ночью прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Верю, что сегодня мы усилим наше единство!", - заявил Зеленский, передает УНН.

Он также добавил, что действенное континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев.

"Скорее закончить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть. Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", - подчеркнул Зеленский.

Макрон во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Париже заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира.

“Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, что должно привести нас к международной мирной конференции”, — подчеркнул Макрон и добавил, что будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость.

Он также наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

“Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность”, — заявил.

В минувшую среду Зеленский посетил Великобританию, после чего на самолете Королевских ВВС A321 отправился в Париж.