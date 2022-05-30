Глава МИД Франции прибыла в Киев для встречи с Кулебой и Зеленским

Новая глава МИД Франции Катрин Колонна в понедельник приехала в Киев, сообщает "Европейская правда".

"…прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку Франции украинскому народу", - сообщила Катрин Колонна.

"Министр европейских и иностранных дел Катрин Колонна сегодня совершает свою первую поездку в Украину, в Киев. Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии как в гуманитарном и финансовом плане, так и в поставках оборонного оборудования", - говорится в сообщении МИД Франции.

Министр планирует совершить визит в Бучу, а также передать украинским властям оборудование гражданской безопасности (пожарные автомобили и машины скорой помощи).

Кроме того, Колонна встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить поддержку Украины во всех сферах и, в частности, блокирование экспорта зерновых и масличных культур. Французского министра также примет президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что глава МИД Франции станет французским чиновником самого высокого ранга, посетившим Украину с начала российского вторжения. Президент Эммануэль Макрон до сих пор избегал визита в Киев.

Напомним, ранее в мае во Франции сменилось правительство. Катрин Колонна, заменившая в должности Жана-Ива Ле Дриана, стала второй женщиной во главе МИД Франции. До этого назначения она была послом Франции в Британии, а также работала спикером покойного президента Жака Ширака.