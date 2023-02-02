Лавров назвал Молдову следующим "антироссийским центром" после Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ назвал Молдову следующим “антироссийским центром” после Украины.

В своем заявлении в четверг он сказал, что президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу, передает BBC.

Например, сказал он, Санду рвется в НАТО и, имея румынское гражданство, мечтает объединить Молдову с Румынией.

Лавров также дал оценку перспективам других стран постсоветского пространства пойти “по украинскому пути”.

В Центральной Азии, по его словам, Запад “предпринимает потуги” установить свое влияние, но они не находят отклика. А Грузия, полагает Лавров, заинтересована в дружбе с Россией.