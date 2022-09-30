Последнее обновление: 30.09.2022 17:29

Президент Молдовы: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина

Президент Молдовы Майя Санду осудила попытку России аннексировать несколько украинских регионов и пообещала, что ее страна будет продолжать поддерживать целостность Украины.

"Я решительно осуждаю и отвергаю попытки России незаконно аннексировать оккупированные регионы после фиктивных голосований, которые она устроила под дулами автоматов. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина. Поддержка Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - написала она в "Твиттере".



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