Президент Молдовы: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина

Президент Молдовы Майя Санду осудила попытку России аннексировать несколько украинских регионов и пообещала, что ее страна будет продолжать поддерживать целостность Украины.

"Я решительно осуждаю и отвергаю попытки России незаконно аннексировать оккупированные регионы после фиктивных голосований, которые она устроила под дулами автоматов. Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым – это Украина. Поддержка Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - написала она в "Твиттере".