Последнее обновление: 02.12.2022 19:08

В Конгресс США внесен проект о признании ЧВК «Вагнера» террористической организацией

Сенаторы от обеих американских политических партий внесли в Конгресс США законопроект о признании "ЧВК Вагнера" "иностранной террористической организацией".

Как заявил сенатор Кардин, "ЧВК Вагнера" "достоверно связана" с "бесчисленными зверствами" в Украине, Сирии и на африканском континенте.

Законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями аффилированные с "ЧВК Вагнера" структуры или ее правопреемников.

ЧВК и ее создатель бизнесмен Евгений Пригожин уже находятся под санкциями США, Великобритании и Евросоюза, однако компания продолжает "набирать силу и влияние", передает BBC.

Признание компании террористической позволит США осуществлять уголовное преследование ее членов, а также отслеживать ее активы по всему миру.

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