США объяснили отказ признать Россию спонсором терроризма

США не стали признавать Россию государством — спонсором терроризма в том числе из-за зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Мы считаем, что использование этого законодательства ограничит нашу способность оказывать гуманитарную помощь оккупированным частям Украины, а также способствовать другим действиям, которые, по нашему мнению, отвечают интересам и Украины, и США, таким как зерновая сделка», — сказал Карпентер.

В начале сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли признать Россию государством — спонсором терроризма. В конце июля резолюцию с подобным призывом к госсекретарю Энтони Блинкену принял сенат США.