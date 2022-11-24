РФ не будет поставлять нефть странам, присоединившимся к "потолку"

В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены для российской нефти исходят из позиции не поставлять ее странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ.

На вопрос журналистов, какова будет реакция Москвы, если рыночные цены на нефть окажутся на уровне или даже ниже вводимого потолка, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это все подлежит глубокому анализу, пока что в нюансах идут непонятные обсуждения у европейцев по этому потолку, там малообъяснимые цифры называются, создается впечатление - просто пытаются принять решения ради решения, поставить галочку, что потолок введен".

"Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока тоже сложно предположить. Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам. Но, видя эти цифры, конечно, мы должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", - добавил Песков.