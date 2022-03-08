Последнее обновление: 08.03.2022 18:18

Австралийские Ampol и Viva Energy решили не покупать российскую нефть

Нефтяные компании Ampol и Viva Energy из Австралии решили отказаться от закупок сырой российской нефти, сообщается в заявлениях на их сайтах.

«Ampol не покупала российскую сырую нефть или продукты с начала конфликта [на Украине]. <...> Австралийский рынок транспортной энергии не зависит от российской нефти», — заявили в Ampol, передает РБК.

Однако компания ожидает поставок двух партий нефти из России, которые были закуплены до 24 февраля. Они будут отгружены до конца апреля, отметили в Ampol. В целом же, как сообщает компания, она использует нефтепродукты из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и с Ближнего Востока.

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