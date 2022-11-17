ISW осудил российскую пропаганду насильственного усыновления украинских детей

В России и на подконтрольных ей украинских территориях началась вопиюще откровенная кампания по расхваливанию принудительного вывоза украинских детей для их последующего усыновления в российских семьях, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Прокремлевские “военкоры” и официальные лица энергично распространяют в соцсетях многосерийный документальный фильм о нескольких украинских детях, вывезенных из Донбасса, которых без их согласия поместили в российские семьи, говорится в очередном отчете ISW.

В этом сериале утверждается, что только в 2022 году российские чиновники эвакуировали из Донбасса более 150 тыс. детей. Как пишет ISW, неясно, откуда российские источники взяли эту цифру: ранее украинские официальные лица оценивали это количество в 6-8 тысяч.

Вдобавок к этому, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что совместно с уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой работает над тем, чтобы "трудные подростки" из российских регионов и оккупированных частей Украины доставлялись в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".

Схемы по принудительному усыновлению и депортации детей под видом программ отпуска и реабилитации, по-видимому, образуют стержень масштабной кампании по депопуляции, предполагают аналитики. Это может представлять собой нарушение международной Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, а также выступать частью более широкой кампании по этническим чисткам.

ISW также обращает внимание на тот факт, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследуя амбициозные политические цели, пишет BBC.

ISW полагает, что личная армия Пригожина, в первую очередь, служит решению его собственных политических задач и во вторую – российским военным усилиям в Украине. По-видимому, он продолжит попытки установления параллельных военизированных структур и формирования направленного против российских элит движения, цементируя свой образ как ключевой фигуры в ультрапатриотической среде.

Также отмечается, что российские власти продолжают прилагать усилия по замене местных коллаборантов на оккупированных территориях московскими ставленниками, а также по насильственному переселению местных жителей и интеграции оккупированных территорий.