Россия ответила на речь Зеленского новым ракетным ударом

Россия ответила на речь Зеленского на саммите G20 новым массированным ракетным ударом.

По сообщению украинских СМИ, в Киеве зафиксировали попадания ракет в жилые дома в Печерском районе. На один из домов упали обломки сбитой ПВО ракеты.

Сообщается о взрывах и работе ПВО во Львове и области, в Харькове, Кривом Роге, Житомирской, Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях.

В итоге части Львова, Ровно, Харькова остались без света. В Житомире электричество полностью пропало после попаданий ракет по объектам инфраструктуры. Без света также остается и часть Одессы, сообщают местные СМИ.

В Николаевской области глава ОВА Виталий Ким сообщил о запуске третьей волны ракет и попросил жителей оставаться в укрытиях.

Глава Сумской ОВА Живицкий заявил о введении аварийного отключения электроэнергии по всей Украине.

UPD. Представитель офиса Зеленского Кирилл Тимошенко назвал ситуацию критической.

Россияне выпустили по территории Украины около 100 ракет Х-101 и Х-555, заявил cпикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.