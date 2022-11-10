Беларусь и Россия планируют запустить объединенный рынок электроэнергии с 2024 года

Объединенный рынок электроэнергии России и Беларуси должен заработать с 1 января 2024 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

В частности, на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны.

С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза.

С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.

Каждому из обозначенных этапов «должна предшествовать серьезная работа по гармонизации и унификации национальных законодательств, имплементации механизмов функционирования рынка в государственные и отраслевые программы».

«И здесь важны ваши предложения по подготовке соответствующих законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на развитие внутренних рынков с учетом национальных интересов каждой из сторон, - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич, обращаясь к членам комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту. - Для оперативного выявления и решения проблемных вопросов правового регулирования целесообразно организовать качественный правовой мониторинг по обозначенным направлениям».