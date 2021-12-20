Последнее обновление: 20.12.2021 13:07

Объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 1 января 2024 года

Объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России заработает с 1 января 2024 года, сообщил сегодня на пресс-конференции министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

"В соответствии с союзной программой, утвержденной интеграционным Декретом глав государств Беларуси и России 4 ноября, объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года. С этого момента начнет действовать механизм торговли между уполномоченными организациями наших стран", - сообщил он.

С 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере, который предполагает сближение условий хозяйствования для участников рынка.



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