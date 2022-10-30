Россия добавила все Британские заморские территории в перечень «недружественных стран»

Правительство РФ расширило перечень «недружественных» иностранных государств и территорий.

В перечень добавлено ещё 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введённые Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Изначально в перечне были три подконтрольные Британии территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран.