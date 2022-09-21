Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Замглавы МИД Британии: Слова Путина о ядерном оружии – это не новая угроза

Замглавы Форин офиса Великобритании Джиллиан Киган назвала заявления Путина, сделанные им в среду утром, тревожной эскалацией.

Путин объявил в стране частичную мобилизацию и заявил, что не блефует, когда говорит о возможности применения ядерного оружия.

Само выступление Киган назвала еще одним набором путинской лжи. По словам Киган, угрозы Путина серьезные, но не новые. "Он такое уже говорил", - сказала замминистра иностранных дел в интервью BBC.

Она считает, что к словам Путина следует отнестись серьезно, но спокойно, и продолжать искать дипломатические пути решения проблемы. По словам Киган, Лондон по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

«Мы будем и впредь призывать к спокойствию и продолжим вести дискуссии, где это возможно, - через Украину, другие страны или напрямую", - заявила замглавы Форин офиса.

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