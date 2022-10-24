ЕАБР указывает на частичную переориентацию белорусского экспорта

Аналитики ЕАБР, комментируя падение ВВП Беларуси по итогам 9 месяцев 2022 года на 4,7%, отметили снижение влияния на этот показатель сезонных факторов типа уборки урожая и сохраняющиеся низкий внутренний спрос и логистические проблемы, вызванные санкциями.

«ВВП Беларуси в сентябре сократился на 3,3% г/г после снижения на 3% г/г месяцем ранее. Поддержку экономической активности в сентябре продолжило оказывать сельское хозяйство, однако его вклад в динамику ВВП снизился примерно в два раза из-за завершения уборочной кампании», - говорится в еженедельном комментарии банка.

«Заметно сократились темпы падения промышленного производства: с 9,4% г/г в августе до 2,1% г/г в сентябре. Скорее всего, динамика промышленности сигнализирует о постепенном настраивании разрушенных цепочек поставок и частичной переориентации экспорта в Россию, азиатские и африканские страны», - не исключают эксперты.

Однако, они признают, что «активность в других крупных секторах экономики Беларуси в сентябре оставалась слабой».

«Это может указывать на сохранение низкого внутреннего спроса и незавершенность процесса перестройки производственно-логистических связей», - подчеркивается в комментарии.