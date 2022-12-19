ЕАБР отмечает усиление падения IT-сектора в Беларуси

Эксперты ЕАБР в своем комментарии указали на замедление спада в выпускающей промышленности и ускорении падения в IT-секторе Беларуси.

«ВВП Беларуси сократился на 4,7% г/г в ноябре, как и месяцем ранее. Продолжилось замедление спада выпуска в обрабатывающей промышленности по мере адаптации экономики к новым условиям. В то же время усилилось падение IT-сектора, которое превысило 10% г/г в ноябре», - говорится в еженедельном комментарии.

«Инвестиционная активность оставалась низкой в условиях неопределенности — капитальные вложения сократились на 25,3% г/г в ноябре, в том числе в машины, оборудование и транспортные средства на 42,2% г/г. Снижение потребительской активности замедлилось, возможно, благодаря поддержке со стороны нерезидентов», - также сказано в комментарии.

Эксперты банки прочат снижение ВВП Беларуси по итогам 2022 года на 4,6%.