Последнее обновление: 02.10.2022 11:09

Спецслужбы Грузии заявили о "бордеризации" на границе с оккупированными территориями

Служба госбезопасности Грузии сообщила о возобновлении представителями российских оккупационных сил так называемой "бордеризации" на границе с Цхинвальским регионом, передает Новости-Грузия.

В СГБ отметили, что в конце сентября в селе Кнолеви Карельского муниципалитета, примерно в 150 км от Тбилиси, начали устанавливать проволочное заграждение. В связи с этим Грузия проинформировала наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседателей Женевских международных дискуссий и планирует поднимать вопрос на очередном заседании в рамках этого механизма.

Бордеризацией называют демаркацию границы с оккупированным Цхинвальским регионом, которую Тбилиси и международное сообщество считают незаконной. Этот процесс длится с 2011 года и коснулся около 40 грузинских сел в Горийском и Карельском муниципалитетах, протяженность установленного российскими военными ограждения составляет всего 70 км, а его самая длинная сплошная секция - 12 км.

В Тбилиси отмечают, что это ограничивает свободу передвижения, усложняет жизнь местного населения и ситуацию с безопасностью.

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