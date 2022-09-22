На границе РФ с Грузией очередь выросла в 20 раз

За прошедшие после объявления в России мобилизации сутки очередь автомобилей в Грузию со стороны РФ выросла в 20 раз, растянувшись на более чем 10 километров.

На длительность проезда стали влиять продолжительные допросы на российской стороне. Представители погранслужбы ФСБ опрашивают уезжающих россиян о месте их жительства, наличия военных билетов и специальностей. Выборочно проверяют телефоны. При этом, выпускают пока всех, лишь занося данные в компьютеры, сообщают грузинские медиа.

Грузинская сторона также проводит опросы и проверки, случаи отказов во въезде есть, но очень редкие. Основания: статья "иные причины".

Продолжительность пересечения границы из РФ в Грузию на данный момент оценивается в 24-28 часов.