CNN: В районе диверсии на "Северном потоке" были замечены российские подлодки

Представители западной разведки утверждают, что в минувшие понедельник и вторник в районе, где произошла диверсия на газопроводе "Северный поток", были замечены российские военные корабли и подлодки, пишет CNN.

Эксперты убеждены, что отключенный, но заполненный газом газопровод был выведен из строя серией подземных взрывов, что привело к утечке газа. Это произошло в понедельник на трех нитках трубы у берегов Дании и Швеции, а в среду вечером шведская береговая охрана нашла четвертую утечку.

Источники, сообщившие о присутствии российского флота в зоне подрыва, подчеркивают, что это не доказывает причастность России к диверсии. Однако эту версию, среди прочих, безусловно, будет рассматривать следственная группа.

Один из военных представителей Дании также заявил, что российские корабли регулярно ходят в обозначенном районе, и их причастность к нанесению ущерба не очевидна.

"Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море возросла в последние годы. Они часто проверяют нашу готовность, как на море, так и в воздухе", - цитирует CNN датского военного.

При этом многие западные эксперты сходятся во мнении, что у России были и мотив, и возможность повредить газопровод, и сообщения о российских подлодках в непосредственной близости от места аварии лишь усиливают подозрения.

Кроме того, пишет CNN, призыв России немедленно созвать Совет Безопасности в связи с ситуацией на "Северном потоке" также кажется США подозрительным. По мнению американской стороны, Россия действует так быстро только в том случае, если маневр (созыв Совбеза ООН) был запланирован заранее.

Если подтвердится причастность России к диверсии, это будет означать, что она нанесла урон своей собственности, так как главным акционером "Северного потока" является "Газпром", пишет американское издание.

Но многие официальные лица Европы и США, знакомые с последними донесениями разведки, считают, что Москва не остановится ни перед чем в попытке взвинтить для Европы стоимость ее помощи Украине, отмечает BBC.

Западная разведка объясняет расчет Путина так: утечка газа, предназначавшегося для Европы, взвинтит еще больше цены на энергоносители в Европе, и население европейских стран потребует от своих правительств немедленно прекратить экономическую изоляцию России и начать тратить бюджетные деньги на внутренние нужды, а не на Украину.