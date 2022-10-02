Дания сообщила о прекращении утечки газа на обоих "Северных потоках"

Власти Дании заявили в воскресенье, что в газопроводе "Северный поток-1" прекратилась утечка спустя день после того, как официальные лица сообщили, что из "Северного потока-2" перестал выходить газ.

Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в трубопроводах "Северный поток-1", похоже, достигнуто стабильное давление.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время в двух трубопроводах "Северный поток-1" достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выход газа из двух последних утечек также завершился", - сообщило датское агентство.

В субботу датское агентство сообщило, что утечка газа из поврежденных газопроводов "Северный поток 2" в Балтийском море, похоже, прекратилась.