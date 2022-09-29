В России пытались поджечь еще один военкомат

Военкомат в Новосибирске забросали "коктейлями Молотова", сообщили местные власти.

"29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано", - сообщает телеграм-канал правительства региона со ссылкой на военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева.

Отмечается, что имущество и помещения военкомата не пострадали, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия, передает "Интерфакс".

После начала войны в Украине подожгли десятки военкоматов. После объявления мобилизации началась новая, еще более масштабная волна поджогов.