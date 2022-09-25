Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

В Рязани мобилизованный предпочел поджечь себя вместо войны в Украине

На автовокзале «Центральный» в Рязани 25 сентября мобилизованный мужчина совершил попытку самоподжога, пишет местный новостной портал YA62.ru со ссылкой на очевидца.

Как сообщают российские СМИ, по предварительным данным у мужчины ожог 90% поверхности тела. Его забирала реанимационная бригада скорой. По приезду в больницу пострадавшего сразу же поместили в специальный бокс с подачей кислорода.

Местный портал утверждает, что мужчина кричал, что не хочет участвовать в спецоперации в Украине: когда его забирали, выкрикивал «Я не хочу на фронт».

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