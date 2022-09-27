Последнее обновление: 27.09.2022 10:58

Молдова задумалась над своим нейтральным статусом

Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою военную мощь, заявил советник президента Майи Санду в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан.

"Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является ее нейтральный статус для обеспечения стабильности государства", - сказал Дорин Речан.

Он добавил, что "Молдова должна начать работу по повышению своего оборонного потенциала", передает Reuters.

"Власти должны получить сознательную поддержку граждан, которые должны понимать, что это критически важно для выживания государства", - добавил он, призывая выделить средства на эту задачу.

Молдова, одна из беднейших стран Европы, в этом году выделила на оборону чуть более 1 миллиарда леев – или 0,45% ВВП.

В этом году Молдова подала заявку на членство в Европейском Союзе и решительно осудила вторжение России в Украину.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование