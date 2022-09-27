Молдова задумалась над своим нейтральным статусом

Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою военную мощь, заявил советник президента Майи Санду в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан.

"Молдова больше не может полагаться исключительно на инструменты внешней политики, одним из которых является ее нейтральный статус для обеспечения стабильности государства", - сказал Дорин Речан.

Он добавил, что "Молдова должна начать работу по повышению своего оборонного потенциала", передает Reuters.

"Власти должны получить сознательную поддержку граждан, которые должны понимать, что это критически важно для выживания государства", - добавил он, призывая выделить средства на эту задачу.

Молдова, одна из беднейших стран Европы, в этом году выделила на оборону чуть более 1 миллиарда леев – или 0,45% ВВП.

В этом году Молдова подала заявку на членство в Европейском Союзе и решительно осудила вторжение России в Украину.