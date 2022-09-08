ЕС опубликовал рекомендации по выдаче виз россиянам

Европейская комиссия выпустила рекомендации консульским учреждениям стран-членов о том, как обрабатывать запросы на визу от граждан России.

Из рекомендаций ЕК следует, что заявки на туристические визы от россиян рекомендуется рассматривать в последнюю очередь.

Срок обработки заявки на визу для россиян вырастет с 15 дней до 45. Консульствам также рекомендуют требовать как можно больше дополнительных документов.

Рассматривать все заявки на визы от россиян рекомендуют с "крайней тщательностью". Визу на несколько въездов россиянам выдавать не рекомендуется, передает BBC.

Уже выданные россиянам краткосрочные визы будут пересмотрены в индивидуальном порядке.

Но для россиян, едущих в ЕС по действительно важным причинам, страны блока должны остаться открыты.

Евросоюз сегодня утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно вступит в силу 12 сентября Консульский сбор при оформлении шенгенских виз для россиян вырастет с 35 до 80 евро.