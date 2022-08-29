Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

FT: Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержат идею об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России, пишет газета Financial Times.

Россиянам, путешествующим в ЕС, придется платить более высокие взносы и дольше ждать туристической визы.

Соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом действует с 2007 года. Разрыв соглашения будет означать, что граждане России будут платить не половину визового сбора в размере 35 евро (как было на протяжении последней пары десятилетий), а 70 евро.

Кроме того будет усложнена бюрократическая процедура, нужно будет предоставлять больше документов, что существенно затянет процесс рассмотрения заявок.

Визовый вопрос 31 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Праге.

Латвия, Эстония, Литва, Чехия и Польша выступают за общеевропейский запрет на выдачу беларусам и россиянам шенгенских виз. Ряд государств Евросоюза, среди которых Франция и Германия, выступают против таких жестких мер. Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель также в воскресенье сказал, что идея полного запрета вряд ли будет поддержана на встрече.

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