Последнее обновление: 04.09.2022 11:37

Премьер Украины предложил направить на ЗАЭС спецмиссию ЕС и ООН

Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине выступил с предложением направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН.

По словам Шмыгаля, на встрече речь шла об усилении обороноспособности и дальнейшей всесторонней поддержке Украины.

"На повестке дня энергетическая безопасность Европы. Предложил направить на ЗАЭС специальную миссию ЕС и ООН. Убедился, что Германия надежный и последовательный партнер Украины", - отметил глава правительства Украины.

Он также поблагодарил Шольца за инициативу организовать конференцию в Берлине в октябре.

"Работаем над практическими шагами, которые помогут начать восстановление как можно быстрее. При поддержке Германии стремимся усилить сотрудничество с международными финансовыми организациями", - добавил премьер-министр.

Евросоюз ранее заявил, что полностью поддерживает работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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