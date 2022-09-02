Россия разрешила двум инспекторам МАГАТЭ постоянно находиться на ЗАЭС

Россия подтвердила, что разрешит международным инспекторам МАГАТЭ постоянно оставаться на оккупированной ею Запорожской атомной электростанции.

Группа Международного агентства по атомной энергии побывала на ЗАЭС в четверг после опасений, что станция может быть повреждена в результате обстрелов.

Российский посланник в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что два инспектора там останутся.

Между тем, государственная атомная энергетическая компания Украины "Энергоатом" предупредила в пятницу, что инспекторы МАГАТЭ не смогут дать надлежащую оценку ситуации, так как их не пустили в кризисный центр станции.

Именно здесь координируются действия в случае чрезвычайных ситуаций, и здесь, по словам украинской стороны, размещены российские военные.