В Совбезе ООН призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС

Большинство стран на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций 23 августа призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС.

Представитель Великобритании в Совбезе подчеркнул, что "вместо созыва Совбеза, Россия должна вывести войска из ЗАЭС".

Представитель Франции отметила, что Россия должна вывести военных со станции и передать Украине возможность контроля над Запорожской АЭС.

"Все атаки на АЭС должны быть прекращены, ведь это грубое нарушение международного законодательства. Такие атаки нарушают гуманитарное законодательство, в том числе Женевскую конвенцию. Этот объект не может использоваться для военных операций и ЗАЭС должна оставаться вне конфликта, а украинский регулятор должен иметь доступ к контролю станцией", — сказал представитель Мексики.

Представители ряда стран поддержали призыв по созданию демилитаризованной зоны, что позволит миссии МАГАТЭ провести объективную оценку происходящего на ЗАЭС.

"Нет никакой причины тому, чтобы российские войска находились в Украине, нет никакой причины, чтобы российские войска находились на ядерном объекте", — отметила представитель Албании.

Представитель Китая сказал, что международное сообщество должно "вернуть стороны к диалогу и переговорам", назвав вторжение России в Украину "украинским кризисом".

Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс заявил, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы, используя Запорожскую АЭС в качестве плацдарма для войны.

"В данный момент Украина, соседние государства, все международное сообщество живут под угрозой ядерной катастрофы, и люди по понятным причинам напуганы", - сказал Миллс, выступая во вторник на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Россия создала этот риск, и только Россия может его рассеять. Решение не сложное. Россия должна прекратить неспровоцированную, неоправданную войну и вывести свои войска. А учитывая срочность этой ситуации, Россия должна немедленно выполнить рекомендацию генсека ООН Гутерриша и установить демилитаризованную зону в районе станции", - заявил Миллс. - "Демилитаризованная зона позволит группе МАГАТЭ посетить объект, провести инспекцию и оценить безопасность, защищенность и применение гарантий к текущим операциям атомной станции".

Представитель России Василий Небензя заявил, что создание "демилитаризованной зоны - это безответственное решение", что ситуация с безопасностью на ядерном объекте ухудшилась, и обвинил украинскую сторону в обстрелах АЭС.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал пустой тратой времени прошедшее во вторник по просьбе России заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Кислица обвинил посла России в ООН Василия Небензю в распространении небылиц.

"Российские нарративы об украинских обстрелах станции не выдерживают никакой критики. Никто в здравом уме не может себе представить, что Украина нацелится на атомную электростанцию с огромным риском ядерной катастрофы на своей территории", - сказал Кислица.

"Я бы хотел, чтобы Россия собрала нас здесь, чтобы мы услышали единственное, что хочет услышать весь мир: заявление о том, что Россия демилитаризует Запорожскую АЭС, выводит свои войска и передает ее правительству Украины. Вместо этого мы потратили больше часа на прослушивание множества небылиц", - добавил Кислица.