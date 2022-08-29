Миссия МАГАТЭ уже на пути в Украину

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в своем Twitter сообщил, что миссия МАГАТЭ уже находится на пути в Украину.

"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны защитить безопасность украинского крупнейшего ядерного объекта в Европе. Горжусь тем, что управляю этой миссией, которая состоится на этой неделе", — написал Гросси.

Миссия состоит из 14 человек, включая Гросси. В нее входят специалисты из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Предполагается, что миссия доставит на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое оборудование.