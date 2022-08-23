Президент Польши прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, где намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия польского президента.

"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Дуда прибыл в Киев на поезде, его канцелярия опубликовала фото с киевского вокзала.

23 августа состоится второй саммит Крымской платформы, в нем примут участие представители около 60 стран и международных организаций.

Ранее три лидера G7 – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида – подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Кроме того, участие в мероприятии примет и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.