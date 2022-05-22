Зеленский предоставит гражданам Польши особый правовой статус в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.
Об этом сообщила депутат Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").
"На самой передовой Украина защищает не только себя, но и всю Европу. Поляки это знают, уважают и ценят, всячески этому способствуют", - заявил Зеленский на заседании Рады с участием президента Польши Анджея Дуды.
"Польша является одним из лидеров продвижения санкций, которые крайне необходимы, чтобы принудить Россию к миру", - добавил Зеленский.
Подробности законопроекта пока не сообщаются.