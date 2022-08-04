Зеленский ищет возможность прямого диалога с товарищем Си

Украина ищет возможности напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете South China Morning Post.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад, - сказал он. - С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас [не было] никакого разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".

Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям, передает BBC.

"Это очень мощное государство. Это мощная экономика... Поэтому [он] может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН", - цитирует Зеленского издание.

Газета отмечает, что это первое интервью президента Украины азиатским СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут.